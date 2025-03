El increíble patrimonio de Julio Iglesias que repartirá como herencia entre sus hijos

La prestigiosa revista Forbes es la encargada de elaborar cada año la lista de persona más ricas en el mundo, uno de los requisitos indispensables para salir en el famoso listado es “todas las personas del planeta con un patrimonio neto de mil millones de dólares estadounidenses o más”, aseguran desde la publicación. Entre los hombre y mujeres más ricos del mundo destaca Julio Iglesias por ser el único artista en la lista de los cien españoles más ricos del 2024 . Casi la totalidad de los integrantes del grupo son empresarios, no obstante, el cantante español más internacional ha sabido mantenerse en el puesto gracias a su millonario imperio.

Un patrimonio que le dejará a sus ocho hijos reconocidos que son Chábeli (48), Julio José (46) y Enrique (44), de su relación con Isabel Preysler; y Miguel (21), Rodrigo (19), las gemelas Victoria y Cristina (18) y Guillermo (12), por parte de su segunda mujer Miranda Rijnsburger. Un patrimonio al que podría sumarse Javier Santos, su hijo no reconocido fruto de una posible infidelidad de Iglesias a Isabel Preysler. No obstante, el joven ha asegurado en los medios en numerosas ocasiones que no está interesado en su parte de la herencia, solo quiere un acercamiento con su padre.