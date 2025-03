Hay que remontarse a octubre de 2022 para entender el por qué del 'mal rollo' de Cepeda con 'Socialité'. Después de que se destapase su romance con Liz Emiliano, el cantante cargó duramente contra el programa : ''Socialité', sois unos catetos, lo más barriobajero de este país, vivís literalmente de lamer culos y cuando encontráis un culo que no se pone bien en pompa le dais una patada como sea'', rezaba el mensaje del cantante.

Pero el programa no quiere que haya más rencillas y la reportera, Aran Santos, ha conseguido hablar con él, y aunque al principio se ha mostrado un poco distante, poco a poco, el cantante ha dado su brazo a torcer: ''Porque me habéis pillado si no paso de largo'', ha bromeado Cepeda.