"Simplemente nos hemos conocido. Ha sido una chica muy simpática y luego, claramente, ella partía, yo parto, entonces partimos todos. Entonces, era algo que... nada más, ¿entiendes?", es parte de la explicación que nos da Gianmarco cuando hablamos con él en exclusiva. Pero, ¿si han roto por la marcha de Gala, significa que podrían retomar su amor cuando ella regresara de Honduras? "No lo sé porque no sabes cuántas cosas pueden pasar en estos tiempos. Puede pasar de todo", responde.

"Le he dicho, yo quiero que tú vayas a hacer tu reality disfrutando. Nosotros como amigos y tú disfruta de todo lo que sea. Porque, a lo mejor, tú lo sabes, a lo mejor en la isla se enamora. No somos novios, no somos nada. Entonces, ella puede hacer lo que le de la gana. Tiene que disfrutar a tope, ¿entiendes? Si se enamora, pues me alegro por ella", añade el italiano.