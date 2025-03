La vida actual de Bo Derek: su marido John Corbett y el motivo por el que no tuvo hijos

A sus 68 años vive en su rancho junto a sus perros, sus caballos y su marido el actor John Corbett

Nunca tuvo hijos pues su vida era una locura y los niños necesitan unos padres comprometidos

Mary Cathleen Collis, más conocida como Bo Derek siempre tuvo muy claro que quería dedicarse al cine, se crio entre bambalinas pues su madre era peluquera y maquilladora. Con tan solo 16 años la joven protagonizó “Fantasies” una película de John Derek. Durante el rodaje de la película surgió la chispa entre ambos y vivieron un romance en la clandestinidad, pues él era 30 años mayor que ella y además estaba casado. Finalmente, el actor y director de cine puso punto final a su matrimonio y cuando Bo Derek cumplió 19 años se casaron. Él fue para ella no solo su marido, también su mentor. “Comencé a trabajar para mi esposo cuando tenía 17 años, y aunque se pueda discutir si esa relación era acertada o no, me ofrecía cierta protección. Suelo compararla a la historia de Gwyneth Paltrow con Harvey Weinstein. Mi esposo tenía su reputación, por lo que mucha gente le temía. Pero también sé que tuve suerte de que fuera un buen hombre, porque yo estaba perdidamente enamorada de él. Podría haber sido un abusador y la historia hubiese sido completamente diferente”, asegura la actriz en la serie documental del canal de cable Reelz “On my own words”

Bo Derek siempre se ha sentido arrepentida de cómo empezó su romance junto a su primer marido y así lo sentenció en el documental. “Nunca me perdonaré. Sé que nunca volvería a cometer un error así y creo haber aprendido de mis equivocaciones. Pero siempre estaré en deuda con ella”.

La actriz también aprovechaba el documental para asegurar que no tiene ni un pelo de tonta y que siempre se aceptó como parte del personaje que le dio la fama. “Soy rubia, y nunca sentí la necesidad de salir a explicar que soy inteligente. No soy ninguna boba. Y siempre me sentí muy satisfecha con el cerebro que me tocó. Me alcanzó para lograr lo que me propuse, pero nunca sentí que tenía que salir a cambiar la opinión de la gente. Y en este momento de mi vida me siento muy cómoda con mi inteligencia. A pesar de las extrañas decisiones que tomé en mi vida, y las películas delirantes en las que participé, la gente me trata con respeto, y eso para mí es más que suficiente”, afirma.

Segundo matrimonio

El actor y director de cine y Bo Derek estuvieron juntos hasta el final de los días de él. La pareja pasó por el altar en 1976 y tras un ataque cardíaco de John Derek, la actriz quedó viuda en 1998. Cuatro años más tarde empezó una relación con el también actor John Corbett, conocido por el personaje de Aidan de la serie "Sexo en Nueva York", pero hasta 2020 no se dieron el ‘sí, quiero’. Una boda secreta que guardaron durante seis meses. ““No queríamos que el 2020 fuera ese año que se odia al recordarlo, queríamos sacar algo positivo de él” comentó John en el programa “The Talk”, asegurando que ya están marido y mujer.

Empresaria y amante de los animales

A sus 68, la actriz está alejada de la gran pantalla, aunque no le hace ascos a algún cameo. No obstante, está centrada en lo que más le gusta, los caballos y perros, llegando incluso a convertirse en toda una empresaria pues ha lanzado una gama de productos de cuidado para perros. Además, no deja de lados su lado más humano, pues no duda en dar todo su apoyo a los veteranos de guerra.