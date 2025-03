Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Luis del Olmo

Aunque el periodista estuvo muy centrado en su carrera profesional, encontró el amor junto a Mercedes González, su fiel compañera, “sin ella no hubiera sido posible, habría fracasado tarde o temprano”, aseguró el locutor hace algunos años en Antena3. La pareja se conoció en el municipio coruñés de Santa Marta de Ortigueira, y desde entonces se volvieron inseparables. Con ella tuvo tres hijos, Luis, Jorge y Enrique, quienes le han dado cerca de 14 nietos. Junto a su familia el locutor ha pasado los mejores años de su vida, pero también algunos muy complicados. Hubo un tiempo en el que el periodista y su familia tuvieron que llevar escolta por culpa de ETA, quien intentó acabar con la vida del periodista hasta en ocho ocasiones. “Los momentos más difíciles me los proporcionó la banda terrorista ETA. Vinieron a buscarme un día. Yo ese día estaba en Madrid y ese día, esos canallas, no me encontraron a mí, pero encontraron a un policía que asesinaron delante de mi casa”, explicó en TVE.