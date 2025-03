En el programa de 'En todas las salsas', la presentadora, Vai 'Between My Clothes', recuerda que el creador de contenido y su pareja han tenido muchas idas y venidas a lo largo de su relación. A pesar de ello, parece ser que con esta reacción ante el acercamiento de Plex y la catalana, Uxue López deja claro que no habrá otra oportunidad. "Con este vídeo de Plex y Aitana, ya no somos novios, no me vengas a buscar, que ya no vamos a volver", señala Júlia Elías, la cual ha sido la encargada de desengranar toda esta polémica.