Fue una ceremonia discreta, a la que acudieron menos de cien personas y que fue muy diferente al primer enlace de Nicolás de Grecia, aunque la tiara que lució la novia fue la misma que había llevado en su gran día Blatnik. Ambos son divorciados, por lo que no era solo la segunda boda para él, y comenzaron su relación en verano ( el divorcio de Nicolás y Tatiana se confirmó en abril , tras 21 años juntos y 14 de ellos casados), por lo que se podría decir que fue un enlace un tanto precipitado.

No han sido momentos sencillos para Tatiana, quien no solo ha tenido que afrontar esta inesperada situación con entereza, también afronta de la mejor manera posible la desaparición en el mes de agosto de su hermanastro , Attilio Brillembourg.

“No puedo empezar este post sin dar las gracias a esta increíble comunidad. A todos los que me han hecho sentir en casa, fuerte y apoyada: vosotros. Mi corazón está lleno de gratitud” , escribía la princesa, título que mantiene a pesar del divorcio, aunque ella prefiera seguir usando su apellido de soltera. “Cuando la gente me pregunta si seguiré viviendo en Grecia, mi respuesta nunca ha sido más que un sí . Gracias a vosotros. Gracias por abrirme vuestras puertas, vuestros corazones y vuestros hogares. Vuestra amabilidad y apoyo lo significan todo”.

“Las últimas semanas han sido una aventura llena de cambios, crecimiento y nuevas y emocionantes oportunidades. A nivel personal, me he mudado de casa”, explicaba con ilusión, algo para lo que ha contado con el apoyo de su madre, quien no dudó en viajar a Grecia junto a ella para acompañarla en estos momentos de cambio.