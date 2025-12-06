Benasque, Ochagavía y Sotres son algunos de los pueblos que merece la pena visitar en España con las nevadas del invierno

La llegada de los primeros copos de nieve, que este año ya han caído en pleno otoño, son siempre motivo de alegría para los amantes de la montaña y los aficionados a esquiar y a practicar otros deportes de invierno como el 'snowboard'. Además, resulta un importante atractivo turístico para quienes viajan en el puente de diciembre.

El pueblo donde más nieva de España, aunque no es el municipio más frío del país, es Llánaves de la Reina, en la provincia de León, con un promedio anual de 59 días cubierto de nieve. Próximo al límite geográfico con Cantabria, se encuentra a 1.420 metros de altitud.

En el interior de nuestro país existen algunas localidades cuya belleza se torna aún más espectacular gracias al manto del denominado oro blanco. Unos lugares que, para visitarlos, conviene preparar la maleta a conciencia, sin olvidarse de los abrigos, las botas, los guantes o un buen gorro.

Los pueblos con nieve más bonitos de España

Sotres es uno de los pueblos más altos del Principado de Asturias, situado a 1.050 metros, por lo que es habitual verlo cubierto de nieve. Pertenece al municipio de Cabrales y desde aquí podemos observar el emblemático Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu), símbolo de los Picos de Europa. Aconsejable no irse sin probar el excelente queso azul con denominación de origen protegida.

Benasque es uno de los municipios oscenses más conocidos del Pirineo aragonés, donde destaca la cumbre del Aneto, y uno de los preferidos por montañeros y aficionados al esquí. Con un ambiente muy animado en sus calles durante la temporada invernal, posee una gran riqueza geológica en la que destacan glaciares, lagos y cascadas.

Algo más de 250 kilómetros separan Barcelona de la localidad ilerdense de Espot, en la comarca catalana del Pallars Sobirá. Considerada una joya natural del invierno, destaca por las actividades al aire libre que pueden realizarse en su entorno privilegiado. Se trata de una de las entradas al parque nacional de Aigüestortes y al lago de San Mauricio, este último de 21 hectáreas (210.000 metros cuadrados).

Linares de Mora, en plena sierra de Gúdar, es uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Teruel. Se encuentra ubicado sobre un asentamiento rocoso rodeado de montañas. En la villa destacan los restos de su castillo, del siglo XIII, y sus viviendas de color claro con tejas rojas árabes.

Mogrovejo, pequeño municipio de montaña situado en el valle de Liébana, en Cantabria. Su ubicación, a los pies de los Picos de Europa, lo convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la nieve. Además, se encuentra muy cercano a la estación de esquí de Alto Campoo.

Ochagavía es uno de los pueblos más bonitos de Navarra y su belleza se acentúa con la nieve. Este pintoresco pueblo se encuentra en el valle de Salazar y ofrece una imagen de postal con sus calles empedradas y casas de arquitectura tradicional. Perfecto para buscar tranquilidad, se puede disfrutar de una gastronomía en la que destacan productos como el cordero o la trufa de invierno, apunta 'Manaslu Adventures'.

Piornedo, en Lugo, es uno de los municipios más auténticos de Galicia, enclavado en la sierra del Caurel, y en invierno se convierte en un auténtico paraíso nevado. Sus tradicionales pallozas, casas de piedra con techos de paja, son un ejemplo único de la arquitectura de montaña regional. Además, ofrece rutas de senderismo por sus antiguos bosques.

Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, es otra de las localidades que en enero están todavía más bonitas. Conserva buena parte de sus murallas y su famoso castillo representa el arquetipo de las construcciones defensivas medievales.

Morella, en la provincia de Castellón. Esta preciosa localidad de interior está ubicada junto al parque natural de la Tenencia de Benifasar y también suele recibir bastante nieve, sobre todo en el primer mes del año.