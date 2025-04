La complicada infancia de Cher viviendo en un orfanato católico

A sus 78 años, la actriz y cantante Cher es una de las artistas más polifacéticas, el secreto de su eterna juventud no es otro que una alimentación muy cuidada, o eso dice ella. Su personalidad, talento y rebeldía la han mantenido durante años en los escenarios y delante de las cámaras de cine. Como actriz ha estado nominada a muchos premios internacionales e incluso tienen un Óscar a Mejor Actriz en 1988 por la película ‘Hechizo de luna’. Folk, dance, disco, pop, y hasta rock… como cantante se ha atrevido con todo. El diario Chicago Tribune la reconoció como “la mujer que preparó el camino a otras cantantes como Madonna, Lady Gaga y muchas otras más”. Y The New York Times la catalogó como “la reina de los regresos”. Lleva vendidos más de 100 millones de discos en todos sus conciertos se mantiene llena de energía.

En sus memorias, Cher asegura que durante años no quiso recordar su infancia. “Demasiada rabia, demasiado miedo, demasiado…”, ha asegurado el ‘The New York Times’ sobre su infancia y adolescencia de la cantante. Durante su adolescencia se relacionada con os hijos de varias estrellas como Liza Minneli y Dean Martin.

Su voz siempre ha sido grave, cuando hizo el musical Oklahoma en su clase, ella misma se animó a interpretar las voces masculinas. Su madre detectó su vocación artística muy pronto, por lo que la animó a continuar con ello e incluso la apuntó como extra en el programa de televisión The Adventures of Ozzie and Harriet, que se emitió en la ABC entre 1952 y 1966. Cher nunca se sintió cómoda estudiante, hasta los 30 años no le diagnosticaron dislexia, algo que le complicó mucho los estudios.