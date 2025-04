La gran familia de Tomatito: seis hijos, 18 nietos y una bisnieta

A pesar de trabajar mucho tiene muy claro que quiere pasar todo el tiempo posible con la familia que ha formado. “Yo solo no me apaño. Tengo 18 nietos, una bisnieta y seis hijos. Y el día que no vienen a casa pregunto por ellos. “¿Dónde están? ¿Por qué no han venido?”. Eso es la felicidad. Por eso me mantengo tan joven y tan bien, según la gente. Ya tendremos tiempo de estar solos”, aseguraba el año pasado en una entrevista en ‘La Razón’.