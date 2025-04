"Estoy feliz de volver al gimnasio y me estoy enfocando completamente en el entrenamiento de piernas y cardio. Actualmente, estoy probando intervalos en la cinta, pero como mis piernas aún no están 100% curadas, lo estoy tomando con calma", dijo él mismo antes de desplomarse sobre la cinta de correr que podemos encontrar en cualquier centro deportivo. Su actitud sosegada en cuanto a la vuelta al ejercicio no hacía a sospechar que fuera a sufrir lo que parece ser un infarto fulminante.