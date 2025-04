"Yo no era consciente, sabía que tenía un bulto y me lo iban a quitar. En ningún momento pensé que era una enferma de cáncer. Yo, cada vez que alguien me decía que tenía cáncer, pensaba que se iba a morir. Afortunadamente, ya no equivale a muerte, ha avanzado mucho. No le di la importancia que tenía. Me hicieron la biopsia y no me pudieran operar porque era un estadio 3, sobrepasaba la laringe. Me hubieran tenido que quitar la laringe entera, así me lo dijeron. La otra opción eran treinta y cinco sesiones de radioterapia y tres de quimioterapia. Yo no me he hecho la fuerte. Simplemente, ese era mi mundo. Me cogía mi autobús y me iba a la Fundación Jiménez Díaz".