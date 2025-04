Marc Anthony y la tragedia familiar que ha marcado su vida

Marc Anthony es uno de los cantantes latinos más reconocidos en el mundo entero. Bautizado como ‘El Rey de la Salsa’ por sus éxitos musicales, llenos en los conciertos y miles de discos, es una persona muy familiar. El cantante tiene my claro que lo más importante es la familia y siempre pone a los suyos por delante. El neoyorquino se ha casado hasta en cuatro ocasiones y tiene siete hijos, seis biológicos y uno adoptado.

El sentido de la familia corre por su sangre, pues procede de una saga numerosa de puertorriqueños que se afincaron en el East Harlem de Nueva York. El cantante fue el menor de ocho hijos. Sus padres, Guillermina Quiñones y Felipe Muñiz le dieron una infancia lo más feliz posible, no obstante, hubo un acontecimiento familiar que marco su vida, la de sus padres y el resto de los hermanos. Con ocho años Marc Anthony tuvo que aprender a vivir sin su hermana, Maribel, un año mayor que él, la pequeña fallecía por un cáncer cerebral. Este acontecimiento ha marcado la vida del cantante que siempre tiene a su hermana muy presente.

La muerte de Maribel siempre ha estado muy presente en la vida de Marc Anthony, sobre todo cuando nacieron sus hijos gemelos, Max y Emme, junto a Jennifer López. La felicidad de su recién estrenada paternidad, la pareja descubría un bulto en la cabeza de la niña, las alarmas saltaron y los peores recuerdo para el artista también. En una entrevista para CNN, JLo recordó: “Solo recuerdo ese sentimiento. Si algo anda mal con la bebé... voy a morir. Recuerdo mirar a Marc y pensar, 'Deberíamos llamar al médico'... Entré un poco en pánico. Estábamos pensando: '¿Alguien la dejó caer cuando no estábamos mirando?... Solo recuerdo mirarlo y decirle si este bebé, si Emme no va a estar bien... yo no voy a estar bien".