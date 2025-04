Todo sobre la familia de Drew Barrymore, la dinastía de actores más legendaria de Hollywood

Drew Barrymore se hizo mundialmente famosa a los siete años por su papel en E.T., pero a los 13 ya era alcohólica y drogadicta e ingreso en un centro de rehabilitación. "Mi madre no me dejaba consumir azúcar. Studio 54, la marihuana y el alcohol estaban bien, pero no podía tocar el azúcar", dijo hace pocos años.