Sorprendiendo a todos sus seguidores, el streamer madrileño Karchezz ha publicado un tuit en las redes sociales comunicando que, afortunadamente, ya no padece cáncer. Este joven creador de contenido, de 24 años de edad, ha padecido la enfermedad en secreto pues, hasta ahora, no se había pronunciado públicamente sobre ella. "Buenas gente, ya no tengo cáncer. Esta semana he estado mas ausente y era por esto, esta todo controlado y estoy muy bien acompañado. Solo hay que tenerlo controlado y fuera", ha dicho en su escueta publicación.