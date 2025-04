"Sería una demanda que él ya ha encargado a sus abogados, los mismos que están llevando el caso contra Miguel Ángel Revilla", adelanta Luis Pliego. Según el director de 'Lecturas', se trataría de una demanda por atentar contra el honor cuyo fundamento reside en todo lo que ha dicho Corinna Larsen tanto en entrevistas, podcasts y declaraciones en diferentes medios: "No han podido ser probadas, no tiene pruebas de que hayan entrado a robar en su casa de Mónaco, no tiene pruebas de que el CNI haya intentado atentar contra ella... No tiene pruebas de absolutamente nada de lo que ella está diciendo y de todo lo que los medios están recogiendo".