Y es que el padre de Montoya tiene una opinión muy clara sobre la expareja de su hijo y no tiene miedo a exponerla públicamente: "Ella es mala mujer, no se da de valer. Quiero por coj**** un padre para su hijo. Por coj**** quiere a Montoya" .

Además, parece no sentarle bien que ella hable sobre su hijo en este concurso cuando durante su participación en 'La isla de las tentaciones' ni lo nombró: "Ahora quiere mucho al niño, cuando estaba foll**** en la isla no mencionaba al niño". En definitiva, Juan Carlos no tiene buenos ojos para Anita: "Esa mujer es ruina para un hombre".