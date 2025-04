Sin ser minuciosa, la actriz ha explicado cómo fue su proceso médico, desde el diagnóstico hasta su curación: "Fue un momento muy serio para mí. Logré sobrevivir y estoy orgullosa de mí misma, pero no es algo que cuente a la ligera. Fue un gran shock, pero me hizo ser consciente de lo que no debía hacer, de los lugares a los que no debía ir. Uno de esos lugares era tomarme la vida demasiado en serio. Así que ahora, cuando surge la oportunidad, me río e intento no darle demasiada importancia a las cosas”, confiesa en People.