Lo primero que quiere dejar claro es que no quiere dar el nombre de esta persona porque es un hombre que ya no está entre nosotros y por lo único por lo que sí lo ha hecho en el caso de Chicho Ibáñez Serrador es porque solo ha hablado bien sobre él.

Lo conoció cuando ella era menor de edad, todavía no era famosa y trabajaba en el teatro. "Para el estreno de esa obra de Arturo Fernández, para hacer la promoción él quería que fuera yo cuando lo lógico es que hubiese ido otra primera figura" , cuenta. Ella accedió tras su insistencia y, aunque "en ese momento no pasó nada", sí que "empezaron las insistencias" .

El presentador, según cuenta Irene Foster, le llamaba a su casa, le dejaba rosas, le dejaba bombones... "era un poco muy agobiante" . De hecho, se llegó a presentar en el portal de su casa. Y, aunque no quiere denominarlo como acoso, ella afirma que sí lo sintió un poco así.

A pesar de que ella tenía tan solo 16 años por aquel entonces, Irene Foster le dejó las cosas claras : "Le dije pierdes el tiempo. No voy a pasar por el aro porque a ti te apetezca, ni por ti, ni por nadie" .

Por aquella época, tal y como señala Paloma Barrientos, había demasiado omisión ante estas situaciones. Algo que corrobora Irene Foster: "Yo te puedo decir que a mí me han encerrado con llave un director de cine y producir en un despacho y me consta que no soy la única".