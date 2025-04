Marta de Pablo habla sobre el oscuro comportamiento del presentador del '1, 2, 3': "Era una persona desequilibrada"

La azafata del programa asegura que Chicho Ibáñez Serrador estuvo enamorada de ella porque le decía las cosas a la cara

Luces y sombras en el testimonio de nuevos excompañeros de Terelu sobre la televisiva: "Tú le hablabas y no te dirigía ni la palabra"

Chicho Ibáñez Serrador era el rey de la televisión y una de las personas más queridas de España, pero esta imagen podría terminarse en el día de hoy. Una azafata del ‘1, 2, 3’ llega a 'Tardear' para destapar las sombras de uno de los presentadores más exitosos de los años 90.

Marta de Pablo vivió la época dorada de la televisión donde no era todo oro lo que relucía. Su experiencia trabajando con el presentador llegó a convertirse en una situación desagradable debido a su comportamiento y hoy acaba con el silencio que le han obligado a conservar a lo largo de estos años.

La negativa experiencia de Marta de Pablo

Esta azafata del '1, 2, 3' se fue del programa a mitad de la temporada y no porque le hubiese salido otra oportunidad laboral más llamativa, sino porque no aguantaba más la actitud de Chicho Ibáñez Serrador: "Todo tenía que ver con él, te torturaba haciéndote ensañar durante una semana un papel principal, aprendiéndote los temas, cantando, bailando... y el día de antes te ponía detrás del todo. Te quería humillar, te castigaba, era continúo".

Tanto era así que Marta de Pablo asegura que él le daba vueltas a la cabeza para encontrar la forma de hacer daño. "En un musical yo participaba con un mago y me metía dentro de una caja. Aprovechó ese momento en el que no podía defenderme para decir señoras y señores, hay alguien de sastrería que está comunicándome que desaparecen prendas que casualmente ha llevado la señorita Marta de Pablo", cuenta la azafata.

Estos comentarios los hacía cuando ella estaba indefensa porque sabía que si no, saltaría: "Yo admiraba muchísimo a este hombre pero no más que a cualquier otra persona. Con lo cual, si él hacía algo que no era justo o estaba desequilibrado, que luego me di cuenta que él era una persona desequilibrada, y él sabía que yo se lo diría".

Chicho Ibáñez Serrador estaba enamorado de la azafata

Durante la entrevista, Marta de Pablo ha dejado caer que el presentador llegó a estar incluso obsesionado con ella durante la época en la que trabajaron juntos. Ella considera que era porque le decía a la cara las cosas que muchos no se atrevían: "Por eso en parte creo que me admiraba y se enamoró de mi porque también tenía personalidad. Le gustaba pero no me soportaba".

¿Le guarda rencor al presentador?