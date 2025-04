Y aunque al influencer no le gusta hablar con la prensa de su íntima amiga Victoria Federica , el modelo no ha dudado en salir en defensa del rey Juan Carlos tras las acciones legales que ha tomado contra Miguel Ángel Revilla, mostrándose muy crítico con el expresidente cántabro y dejando claro que la lealtad a la Corona tiene que estar por encima de todo.

" Nos ha sorprendido a todos mucho , pero ayer por ejemplo vi un vídeo de Revilla, que es a mí una persona que me cae muy bien, pero justo vi un vídeo como muy desafortunado, en el Día de Reyes de hace unos años, que decía escribir la carta a los reyes, pero no a los reyes chorizos que roban. Al final creo que es un tema súper delicado y, oye, que es que hay gente que hoy en día se puede permitir todo el mundo hablar de todo, ¿no? Y al final en España es una monarquía, es una monarquía parlamentaria y, ante todo, en un momento en el que todo el mundo falta el respeto, hay que respetar la figura del rey ".

Sobre el lanzamiento de su segundo libro, 'Si supieras quien soy', Páramo ha contado emocionado que "contra todo pronóstico mío, va súper bien. En dos días se vendió toda la primera edición, que eran 3.000 libros. Así que, un éxito". "Y bueno, también un éxito, como todos los mensajes que estoy recibiendo. Que me emociona mucho, porque es gente que no me conocía, me ha conocido y le ha gustado, entonces, bueno, creo que mi objetivo era que pudiese ayudar a alguien y está ayudando a algunos, así que estoy feliz" reconoce.