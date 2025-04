El rey emérito Juan Carlos ha emprendido acciones legales contra Miguel Ángel Revilla

Miguel Ángel Revilla ha visitado decenas de platós de televisión en los que ha dejado clara su postura respecto al emérito

Revilla ha asegurado en varias ocasiones que el emérito "es la decepción" de su vida

El rey emérito Juan Carlos ha emprendido acciones legales contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por unas declaraciones "injuriosas" que habría realizado en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025, bajo amenaza de demanda.

"Estas acciones judiciales tienen como objeto una serie de declaraciones realizadas públicamente" por Revilla "ante distintos medios de comunicación, entre los meses de mayo del año 2022 y enero del año 2025" en las que asegura que "calumnió gravemente" a Juan Carlos I "y se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor", explica la abogada Guadalupe Sánchez.

"Él es la decepción de mi vida": algunas de las declaraciones de Revilla sobre el Rey Juan Carlos

A lo largo de los años, Miguel Ángel Revilla ha visitado decenas de platós de televisión, y en el programa 'Fiesta', de Telecinco, habló sin tapujos sobre el rey Juan Carlos y su polémica sobre las finanzas del monarca: "Él es la decepción de mi vida, yo le tenía en un pedestal a ese hombre, no lo esperaba de él. Hay que dar ejemplo y pagar impuestos. Yo no puedo perdonar eso", explicó el pasado 2023.

Sobre esa decepción hacia el emérito también habló en el programa 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne: "Este señor tenía 100 millones fuera, probado con la firma de él, y a una señora le dio 65. Yo lo único que pido es que haya en España unos jueces que no se acojonen ante la palabra rey y que investiguen para que sepamos la verdad, porque a lo mejor hay mucha exageración. Y desde luego que se haya ido de España me ha parecido muy mal. Yo, para mí, la única manera que este hombre tiene de rehabilitarse después de que se sabe que al menos 100 millones estaban fuera, y que yo ya me llego a creer que hay muchísimo más y que probablemente salga, es que viniera a España y pidiera perdón. Yo no puedo disculpar esto a nadie, por mi condición".

Revilla, sin tapujos sobre las aventuras amorosas del rey emérito

El Presidente también ha hablado sobre las aventuras amorosas del rey emérito, admitiendo que llegó a ser consciente de las aventuras que mantenía en secreto: "Lo sabíamos, nos hablaba de esas mujeres, algo que yo no comparto, pero cada uno verá", aseguraba.

"Yo he hecho muchas cosas por el rey que nunca contaré, y no me refiero a lo de las mujeres, que eso es algo que yo sabía porque incluso él nos lo contaba, pero eso es un asunto de él y su mujer si se lo permite".

En el programa 'Mi casa es la tuya', también confesaba que había llegado a hablar con Juan Carlos I sobre su amistad con Corinna Larsen. "Yo le advertí sobre esa relación, que ya se sabía hace 10 años", revelaba. "Es que, hombre, que traiga una señora a vivir en el mismo complejo donde tiene a la familia. Y una señora, que estamos pagando nosotros la estancia aquí, con todo el espectáculo (...). Y esto lo sabía toda España. Yo lo sabía. Lo que no sabíamos es que luego aparecían todas esas cuentas, y esa cantidad de dinero. Es que 100 millones de euros, que hay que sospechar que es más porque nadie regala 65 de 100, es una cantidad de pasta terrorífica. Es decir, lo siento, es muy duro. Para mí también lo fue".

"Hace años que llevo una cruzada contra este hombre": la indignación de Miguel Ángel Revilla con el emérito

En declaraciones más recientes, el pasado 2024, Revilla volvía a realizar unas duras declaraciones sobre el exmonarca en el programa 'La Mirada crítica', donde dejaba clara su postura con Juan Carlos I: "Es terrible lo que estamos viendo. Hace años que llevo una cruzada contra este hombre" declaraba.

"Hay una cosa que quiero dejar clara; hay periodistas que cargan contra Bárbara Rey, pero el malo aquí es el rey", defendía. "El rey es el que está actuando de forma impropia". Para Revilla, lo más grave es "la enorme cantidad de dinero que el emérito tiene en el extranjero" y lamenta que hay una corte de "cortesanos y aduladores" cercana a la monarquía que está disculpando al emérito. "Lo consideran como algo normal y un señor que no paga impuestos en España no es español…a ese que se le llenaba la boca en España, se ha domiciliado fiscalmente en otro país. No acierto a entender como una parte del país puede disculpar a un personaje de estos que encima, no se arrepiente de nada".

La antigua amistad entre el rey emérito y Miguel Ángel Revilla

A lo largo de estos últimos años, Revilla ha explicado en diferentes ocasiones en los medios que tuvo una relación "muy estrecha" con Don Juan Carlos y valoró "muy positivamente" su contribución a llegada democracia en España: "aquel 23F me llenó de orgullo que saliera a parar el golpe de estado". Sin embargo, "eso no le disculpa para que su etapa ya conocida de evasor fiscal, tener los recursos fuera de España, haber hecho donaciones millonarias con dineros de muy dudosa procedencia, para mí ha sido tan decepcionante que me parece que ha tapado toda aquella etapa esplendorosa".

"Y no podemos disculpar esas cosas cuando quien lo hace además es el máximo representante del estado, la figura que nos representa ante el mundo, es algo para mi imperdonable", explicaba Revilla en declaraciones a la prensa en 2022.

Esta antigua amistad ha terminado de saltar por los aires con la amenaza de demanda por parte de Juan Carlos I, que defiende que todas estas declaraciones a lo largo de los años de Revilla "lesionan su derecho fundamental al honor".

