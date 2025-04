Terelu Campos ha sido pillada protagonizando unas nuevas polémicas imágenes que, según ' Tardear ' confirmarían la actitud de "diva" que llevan denunciando hace meses sus excompañeros de 'Con T de Tarde'. En ellas aparece ella sentada en una mesita en la calle, pero esto no es lo que ha causado controversia: su chófer se acerca a ella y este le abre una lata de refresco. Sin embargo, la colaboradora de '¡De Viernes!' no sube la mirada del móvil, ni le agradece el gesto. Más tarde, es la propia manicurista quien le enciende un cigarrillo pues ella se encuentra con las uñas envueltas en papel albal.

Cristina Tárrega llama a la cordura de los colaboradores y destaca que "si se acaba de hacer las uñas es lógico que la manicurista le abra la lata porque se le van a saltar". Sin embargo, el resto no está de acuerdo porque, aunque en un principio se puede llegar a esa conclusión, lo cierto es que esa opinión cambia cuando ves a Terelu Campos tecleando con el móvil. Antes de que la colaboradora pueda responder, Boris Izaguirre toma la palabra y se pone en pie para dar su percepción de los hechos: "¡No da las gracias al señor que le está sirviendo el refresco! ¡En ningún momento se separa del móvil para dar las gracias, o thank you, o merci o lo que quieras Terelu! ¡Hay que dar las gracias!".