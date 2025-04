Sin embargo, José María Almoguera niega que haya cualquier roce entre una y otro. "No creo que vaya en contra mía", ha dicho el hijo de Carmen Borrego. " No sé a qué se refiere con que yo voy por detrás . Si tiene pruebas, que lo demuestre. Yo cuando he negociado alguna exclusiva se ha negociado con el director de la entrevista", ha asegurado en directo en ' Tardear '.

Rubio decía que su primo "es el bueno" y ella "la mala" de la familia. Así que Almoguera tiene claro que todo ha sido fruto de un arrebato. "Que yo supiera, no tenía ningún problema conmigo y si lo tiene me gustaría saberlo pero eso lo hablaríamos en privado", asegura José María Almoguera.

El hijo de Carmen Borrego que las palabras de su prima no le afectan. "Puede estar a favor o en contra de lo que yo hago, pero al final estamos los dos aquí. Yo he tenido la oportunidad de vender cosas porque me las han comprado y si no hubiese gente como nosotros vendiendo ciertas cosas no sé de qué estaríamos hablando ahora", ha lanzado.