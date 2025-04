José Manuel Saborido , cuñado del futbolista Joaquín, ha denunciado al yerno de Charo Vega, Juan Silva, tras asegurar que este intentó echarle de su casa de una forma muy "amenazante". Así lo desveló en ' Tardear ', donde relató que intentó pegarle "un tirón a la camisa". Sin embargo, no está del todo claro si el hermano de la mujer del deportista se refiere al mismo Juan Silva, ya que podría haberlo confundido con otra persona que se haga llamar como él .

El yerno de Charo Vega, que ha contraído recientemente matrimonio con su hija Triana en Sevilla, niega por completo cualquier implicación en los hechos que denuncia Saborido. Asegura que no lo conoce de nada y que apenas sabía de su existencia. "Me han vertido acusaciones gratuitamente porque no tiene la verdad al alcance de la mano", comparte. Juan Silva ha anunciado en directo que ha presentado "una demanda de conciliación previo a una querella criminal por presuntos delitos contra el honor, de odio y otro de denuncia falsa".