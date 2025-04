Desde que saltó la noticia del robo a un millonario mexicano el pasado mes de septiembre por parte de una reconocida influencer española, nuevos datos sobre el caso no han parado de salir a la luz.

Según afirma el abogado, "el único vínculo que existe en el procedimiento para relacionar a nuestra cliente en estos hechos tan atroces es la supuesta declaración de uno de los investigados". Sin embargo, Juan Gonzalo Ospina asegura que van a demostrar que su acusación es "fruto de un error de identificación". "Nuestra cliente no estuvo el día 28 con el denunciante. Estuvo el día 27 unos diez minutos con esta persona en el hotel y pobre de ella porque si no hubiera sido esto, no estaría hoy aquí", asegura.