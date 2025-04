El próximo martes 29 de abril, la infanta Sofía cumplirá 18 años, un hito importante en la vida de cualquier joven, y especialmente significativo tratándose de un miembro de la familia real española. Sin embargo, no podrá celebrarlo con sus seres queridos, al menos no de manera presencial. Y es que tanto sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, como su hermana, la princesa Leonor, estarán ausentes por motivos oficiales o académicos.