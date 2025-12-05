Redacción Euskadi 05 DIC 2025 - 11:15h.

Los bomberos han tenido que rescatar a la mujer que ha sido evacuada en ambulancia

BilbaoTremendo susto el que se ha vivido este viernes, a primera hora de la mañana, en la estación de metro de Algorta (Vizcaya) cuando una mujer se ha precipitado accidentalmente a las vías tras sufrir un desmayo.

Los bomberos han tenido que rescatar a la mujer que ha sido evacuada en ambulancia. El servicio de metro ha sufrido retrasos en plena hora punta, si bien ya han sido solventados.

Los hechos han ocurrido sobre las 8.20 horas de esta mañana, cuando la mujer esperaba en el andén para coger el metro en sentido Bilbao. Al parecer, la usuaria se ha sentido indispuesta y ha sufrido un desmayo que le ha hecho caer a la vía y ha quedado encajada entre dos vagones de un convoy que acababa de llegar.

La mujer no podía salir por sus propios medios y ha tenido que ser rescatada por los bomberos que alertados por lo que ocurría, han intervenido rápidamente. Una vez liberada y ya a salvo en el andén, la mujer ha sido atendida por los sanitarios y la han evacuado en ambulancia.

Lo ocurrido ha provocado que la red de metro haya sufrido importantes retrasos en plena hora punta. Unas alteraciones que ya se han solventado.

Otros sucesos

Este mismo verano, un joven se subió al exterior de un tren de la línea 3 del metro de Bilbao, en la estación del Casco Viejo. El tren estaba detenido cuando el individuo se subió sobre uno de los extremos del convoy, llamando la atención de los presentes. Al parecer, un técnico de la estación trató de convencer al joven para que descendiera voluntariamente, pero, al no obtener respuesta, fue necesaria la intervención policial.

Cinco agentes de la Ertzaintza se desplazaron hasta las vías y lograron reducir al individuo tras un forcejeo. El joven llegó a engancharse al parabrisas del tren mientras ofrecía resistencia.