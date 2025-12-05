Es la segunda caída que ha sufrido en apenas dos semanas: numerosas aplicaciones y servicios han tenido problemas de acceso y conexión

Cloudflare ya ha lanzado una solución con la que espera recobrar la normalidad

Otra vez, fuera de juego. Dos semanas después de la última caída de Cloudflare, ha vuelto a pasar, pese a que ya se ha puesto solución. La gigante tecnológica estadounidense, que provee servicios a algunos de los clientes más populares de la Red para ayudarles a gestionar el tráfico y su ciberseguridad, ha experimentado este viernes un nuevo fallo en sus sistemas, lo que ha afectado al funcionamiento de múltiples servicios, páginas web y plataformas. Desde Linkedin o Zoom a distintas aplicaciones de IA como Claude o Perplexity. También videojuegos como Fortnite o League of Legends han experimentado picos de incidencias, así como servicios bancarios como Caixa o Bankinter.

Nada más detectar lo ocurrido, a alrededor de las 9:00 horas en España, la compañía ha señalado que se ha puesto a trabajar en el problema, lanzando poco después una solución para, paulatinamente, resolver la incidencia y volver a la normalidad, algo que ya han confirmado y anunciado: tras el revuelo y los problemas ocasionados, la incidencia está resuelta.

Cloudflare recobra la normalidad de sus servicios tras una nueva caída

Concretamente, Cloudflare ha explicado que todo ha derivado de un error que ha afectado a los clientes que utilizan el Panel de Control de Cloudflare y a las API relacionadas. Como consecuencia, advertía de que "las solicitudes podrían fallar o podrían aparecer errores".

Hacia las 9:20 horas (España peninsular), la compañía ya informaba en una nueva actualización de la implementación de una solución, monitorizando los resultados y esperando dejar atrás el incidente, de modo que los servicios afectados a nivel global volviesen a su funcionamiento habitual, algo que poco después confirmarían, dando por zanjada la situación.

Tras el problema, aplicaciones especializadas en la monitorización de servicios y el registro de incidencias, como Downdetector, empezaron a registrar picos de caídas y fallos de acceso en gran cantidad de servicios, si bien, de la misma forma, muy pronto también se apreciaría en sus gráficos cómo poco a poco la situación mejoraba tras anunciar Cloudflare su solución.

La compañía estadounidense ha precisado en su página web que el incidente se ha debido a un cambio interno que se hizo para mejorar la seguridad. Así, ha descartado que se trate de un ataque informático y ha detallado que el incidente se ha producido por un cambio interno en su sistema de protección, conocido como WAF, un filtro que detecta y bloquea ataques antes de que lleguen a una web.

El ajuste se hizo para reforzar la seguridad frente a una vulnerabilidad detectada esta semana en 'React Server Component', una tecnología que utilizan muchas web.

El cambio ha provocado un fallo inesperado que ha afectado unos minutos a parte de la red de la compañía.

Memes en Internet por la nueva caída de Cloudflare

El nuevo fallo ha ocurrido tras la importante interrupción global que se produjo también el pasado 18 de noviembre, la cual igualmente afectó a numerosas plataformas, aplicaciones y servicios, como la red social X, ChatGPT, League of Legends, Movistar, La Caixa, Media Markt, y Canva, todas ellas clientes de la gigante tecnológica, que ocupa una cuota de enorme presencia en Internet.

Como cabía espera, tras lo ocurrido hoy múltiples usuarios han expresado sus quejas mientras otros han vuelto a recurrir al humor para ilustrar los acontecimientos en forma de memes.

"En este punto, Cloudflare está tumbando nuestras páginas web más que los hackers", ha bromeado alguno.