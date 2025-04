Ahora, ha contado cómo comenzó ese desliz. "El primer beso fue después de que estuviésemos en una fiesta. En cuanto estábamos solos me cogió y nos besamos. Me quedé la noche en su hotel", relata al programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. "Fue una noche íntima, especial y me pidió que no se lo contásemos a nadie", agrega en el avance que podemos ver en el vídeo superior a este artículo emitido en 'Tardear'.