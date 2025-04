Sin embargo, Chía desmiente la información en una breve conversación telefónica con nuestro reportero de 'Tardear'. "No, no, no", responde cuando es preguntada si es cierto que ha roto con el futbolista. Leticia Requejo, periodista también del programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco, compartió el posible motivo de una ruptura entre una y otro. "Al parecer él lleva una doble vida entre Miami y Barcelona y eso no le gusta nada a Clara", aseguraba en exclusiva.