El entorno de Clara Chía insiste en que ha roto con Gerard Piqué, según Adriana Dorronsoro

Tras emitir en 'Vamos a ver' las imágenes de la pareja junta, Adriana Dorronsoro ha reafirmado su exclusiva y ha vuelto a hablar con el entorno más cercano de Clara Chía: "Yo si he dado la noticia es porque me viene de una fuente fiable y de mi total confianza que no es la primera vez que me da informaciones. Me parece raro la forma de aparecer, anunciada y después de tanto tiempo, tan precipitado...", ha comenzado a explicar.