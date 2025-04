Por qué Mark Wahlberg fue a la cárcel

Mark Wahlberg es un actor conocido mundialmente, no obstante, su camino hasta la gloria no fue para nada fácil. En sus papeles ha desmostrado sobradamente que se trata de un actor polifacético y todo terreno, algo que aprendió desde bien pequeño. Seguro que muchos no saben que Mark Whalberg empezó su carrera delante de los micrófonos como cantante de la banda de rap 'Marky Mark & the Funky Bunch' y compartiendo en muchas ocasiones escenario con los mismísimos ‘New Kids on the Block’, banda de la que formaba (y forma) parte su hermano Donnie Wahlberg. Todo esto, antes de dar el salto a la interpretación.