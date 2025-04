"En 2019, el día en el que terminé mi durísimo tratamiento, mi amiga/hermana Isabel apareció en el hospital con una caja enorme envuelta en papel de regalo. Era la radio y con ella, tres cintas de casete en las que Isa se había grabado diciéndome un montón de cosas bonitas que, lógicamente me hicieron emocionarme muchísimo. Tardé en escucharlas completas un tiempo, demasiadas emociones. Recuerdo que me dormía con su voz, me daba calma. Pero no solo eso. Después, me puso “deberes” y la que tenía que grabar otras cintas vírgenes contando mi historia. Era una manera de mantener la mente ocupada ante lo que venía por delante", comienza a explicar Sara en su post.