Tras esto los colaboradores preguntan a la invitada por estas duras declaraciones por parte de la hija del extorero, a lo que Ana asegura que “ no quiero hacer daño a nadie. Pero siento la necesidad de desahogarme . Estoy protegiendo a Jose, y por eso he sido fustigada y acarreo con eso. No me libero de eso porque es el padre de mi hijo.

Ella considera que “no he tenido el mismo respeto que ellos. Jose no se lo merece y Gloria es que si no hablo…me dice que me victimizo. Tras esto, Terelu le explica que ella tiene el mismo derecho que cualquiera para poder expresarse.

Por último, Aldón sobre las palabras que hizo Gloria de ella explica que "cuando Gloria dice que no es de su familia, el padre de mi hijo no hace nada. Bien tratada, me he considerado en algunos momentos, pero en este no podía. Muchas veces me preguntáis si la relación era con altibajos porque después de eso me alejo y me aparto. Yo me lo puedo tragar, pero a mi hija la separé de su entorno para tener que escuchar esto. Mi hija y yo no hacíamos nada".