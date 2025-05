"Hubo una época en la que no me gustaba así", comienza explicando la de Toledo. Violeta Crespo, que siempre se ha mostrado muy segura de sí misma, reconoce que antes no estaba cómoda con una parte de su físico. "Me ha costado aceptarme", señala la influencer, la cual no ha dudado en contar por qué le ocurría esto. Un complejo que no ha sido fácil de superar para la profesora de baile.