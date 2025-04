Violeta Crespo habla sobre la difícil relación que mantiene con su padre y se abre en canal para explicar la situación en la que lleva inmersa muchos años. Después de sincerarse sobre su nacimiento y contar que su madre se quedó embarazada mediante inseminación con donante , exconcursante de ‘Gran Hermano’ se desahoga junto a Edi Insua respecto a todo lo que ha estado soportando y confiesa que no puede más.

La influencer ya ha compartido, en otras ocasiones, su dura historia de su vida junto a su madre, pero ahora ha dado un paso más para confesar todo lo que lleva callando durante tanto tiempo. La creadora de contenido ha estado recibiendo todo tipo de ataques a través de las redes sociales y, aunque es algo que no le “sorprende nada”, lo cierto es que ya está cansada. “Llevo viviendo esta situación desde que tengo 16 años, tengo una mochila bastante cargada” , explica la madrileña con el corazón en la mano. ¡No te olvides de comentar con el hastag #Violedimtmad10!

A pesar de que, desde la dolorosa separación de sus padres y todos los episodios que han vivido después, parecía que había llegado a controlar la situación, la verdad es que ha terminado llegando a su límite. “Intento que no me genere ansiedad, pero es muy frustrante”, asegura la influencer. “Solo quiero que me dejen en paz”, pide la exconcursante de 'GH 2024'.