Nadie sabe realmente si Froilán y Belén Perea son pareja o no. Él la ha negado en varias ocasiones y ella se lo ha reprochado públicamente en alguna que otra ocasión. Son la parejas (o no pareja) más misteriosa que hemos conocido. Hoy, todo esto que no está tan claro entre ellos podría cambiar. En 'Fiesta' tenemos todos los detalles del último fin de semana de Froilán y Belén en una mansión en Ibiza y desvelamos por qué el nieto del rey emérito no se decide a formalizar su relación.