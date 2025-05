Aunque el 'look' escogido por Georgina no se desvelará hasta llegado el momento de la 'red carpet', está claro que apostará por el 'total black'.

Asimismo, se habrá inspirado en diseñadores afrodescendientes, siguiendo la temática establecida e influenciada en el libro 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity' ('Esclavos de la moda: dandismo negro y el estilo de la identidad diaspórica negra') de Monica L. Miller.