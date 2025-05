Este 5 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelve a vestirse de alta costura, espectáculo y provocación. La Met Gala 2025 se perfila como uno de los eventos más esperados del calendario de la moda, no solo por su despliegue de creatividad, sino por su capacidad de generar titulares y dividir opiniones.

Año tras año, celebridades, diseñadores y artistas convergen en la alfombra roja más extravagante del mundo, donde lo excéntrico no solo está permitido, sino que prácticamente se ha convertido una tradición. Y este 2025, que lleva por título 'Superfine: Tailoring Black Style' ('Impecable: la confección del estilo negro'), no puede ser menos.

Con cada edición, la Met Gala ha consagrado momentos que han pasado a la historia de la moda por su osadía, su genialidad o, simplemente, por lo insólito de su ejecución. Y mientras esperamos las sorpresas que nos traerá la de este año, desde la web de Informativos Telecinco hacemos un repaso de los looks más polémicos que han marcado este evento.

En 2015, para la edición 'China: Through the looking Glass', Sarah Jessica Parker apareció con un tocado monumental diseñado por Philip Treacy con forma de fuego que recordaba a un templo imperial en llamas.