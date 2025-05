Qué fue de Harvey Stephens, el niño de 'La profecía'

El actor Harvey Stephens fue quien interpretó a Damien, pero no fue un casting sencillo para el director, quien tuvo que escoger entre cientos de candidatos. Finalmente se decantó por el pequeño Harvey, de 5 años quien, según se cuenta, le golpeó los testículos durante la audición. No obstante, el propio Richard Donner, asegura que, por su mirada profunda, inocente y con cierta maldad lo que hizo que se decantará por el joven a quien tuvo que teñir el pelo de oscuro para encontrar al personaje perfecto para el papel. En una entrevista en 2007, aseguró que al ser tan pequeño no era muy consciente de lo que suponía grabar una película y que se limitaba a hacer lo que le pedían los mayores. “Estuvo bien, pero solo tenía cinco años y no me acuerdo de mucho. No fue algo extraordinario”, declaró.