Luana Alonso, la nadadora olímpica con ‘OnlyFans’, vuelve tras su expulsión de París 2024

"El año que viene vuelvo, pero no sé si volveré a la natación de competición", ha asegurado en Instagram

Paraguay pide a una de sus nadadoras, la influencer Luana Alonso, que abandone la Villa Olímpica

Compartir







Luana Alonso, la nadadora viral que fue expulsada de la Villa Olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024 por su “actitud inapropiada” y que se creó una cuenta de OnlyFans, podría volver a competir.

“El año que viene vuelvo… Pero no sé si volveré a la natación de competición”, ha anunciado la propia deportista desde su cuenta de Instagram y respondiendo a las preguntas sobre su posible vuelta a la competición que le he hizo un seguidor.

Alonso, que ha competido en los Juegos Olímpicos de 2021 y 2024, no han confirmado si volverá a lanzarse a la piscina ni qué rumbo tomará su carrera.

La expulsión de la Villa Olímpica

Con 21 años representó a Paraguay en los Juegos Olímpicos de París 2024. La nadadora participó en los 100 metros mariposa, aunque no logró pasar a la semifinal, quedando 6ª en su turno y 29ª en la clasificación final. Según los medios de Paraguay, Luana fue expulsada de la villa tras una visita a Disneyland París. Aunque, también salió a la luz que ella confesó que no quería representar al país sudamericano y sí lo quería hacer con los colores de Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Cuánto ganan los famosos en OnlyFans, la red social de contenido erótico solo para suscriptores

Las polémicas con la atleta eran constantes. Sus entrenadores consideraban que el comportamiento durante el campeonato era inapropiado, haciendo viajes y llevando ropa diferente a la oficial de los atletas de su país. La joven ganó una gran cantidad de seguidores en las redes sociales por sus fotos "atrevidas" durante los JJ.OO.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los mensajes de Neymar

La deportista también reveló una interacción con el futbolista brasileño Neymar. Fue hace dos años antes de los Juegos Olímpicos de París, cuando la nadadora ya contaba con miles de seguidores en su cuenta de Instagram, ha explicado al programa 'Aire de todos'. "Me tiró DM", dijo.

PUEDE INTERESARTE Una joven enferma de cáncer vende sus desnudos en OnlyFans para pagar su tratamiento

Ella, ha recordado, no le respondió en ese momento. “Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes”, se ha justificado. "Dos semanas después le contesté y me volvió a responder", ha añadido sin dar muchos más detalles de qué ocurrió: "Hasta ahí puedo decir".