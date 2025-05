¿Qué hacen los hijos de Will Smith? Trey, Jaden y Willow siguen los pasos de su padre, a su manera

El actor tiene tres hijos, quienes han seguido sus pasos en el mundo de la música y la interpretación

MadridLa vida del actor Will Smith ha sido casi tan comentada como su trayectoria profesional delante de las cámaras. Su infancia, adolescencia y primeros años de madurez no fueron fáciles: su padre golpeaba a su madre, y ese recuerdo se le quedó grabado en la retina desde que tenía nueve años. La música, el sexo y la evasión de impuestos marcaron sus primeros años como famoso, cuando empezó a triunfar en el mundo musical. Se mudó a Los Ángeles para empezar de cero y, por casualidad, le ofrecieron protagonizar una serie: El Príncipe de Bel-Air. Desde entonces, no ha dejado a nadie indiferente en ninguna de sus facetas.

Su vida personal y la fama siempre han ido de la mano. Con 24 años se casó con la también actriz Sheree Zampino, con quien tuvo a su primer hijo: Willard Carroll Smith III, más conocido como Trey. Sin embargo, tan solo tres años después, la pareja tomó caminos separados. “Yo había visto a mi padre golpear a mi madre, y no iba a permitir que mi hijo viera nada violento hacia la suya. Para evitarlo, me convertí en un padre ausente”, aseguraba el actor en su biografía.

En 1997, Will Smith encontró al amor de su vida cuando se cruzó con la actriz Jada Pinkett. Sintió algo diferente, algo que nunca había experimentado con ninguna otra mujer. Jada se presentó al casting para interpretar a su novia en El Príncipe de Bel-Air, y aunque no fue seleccionada por su estatura, aquello fue solo el comienzo de su historia juntos. Empezaron a salir y se juraron amor eterno cuando ella se quedó embarazada de su primer hijo en común, Jaden. Tan solo dos años más tarde completaron la familia con la llegada de Willow. Desde pequeños, dos de sus tres hijos han compartido pantalla con su padre: Willow, con 7 años, actuó en Soy leyenda, y Jaden lo hizo en En busca de la felicidad y After Earth.

Trey Smith: el hijo mayor de Will Smith

El más desconocido de los tres hijos del actor siempre se ha mantenido alejado de los medios de comunicación. No obstante, en contadas ocasiones se le ha visto compartir alfombra roja con su padre y sus hermanos. A sus 32 años, en su perfil de Instagram se define como “artista”, ya que desde hace años ha centrado su vida profesional delante de un ordenador. Trey es streamer, gamer y, además, siente una gran pasión por la música, como su padre.

Aunque nunca ha querido lanzarse como actor, ha participado en la serie de televisión “All of Us”.

Jaden Smith: tras los pasos de su padre

La vida de Jaden ha estado marcada por la fama desde muy pequeño. Siempre tuvo claro que quería seguir los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación y triunfar en Hollywood. Actor, rapero y modelo, es un joven polifacético que desde siempre ha sabido lo que quería. Ha trabajado junto a su padre en el cine, convirtiéndose en un actor reconocido. Su primer gran papel llegó en 2006 con En busca de la felicidad, junto a su padre, antesala de otras películas como Karate Kid, Ultimátum a la Tierra y After Earth. Tampoco ha dejado de lado las series: participó en The Get Down, para Netflix.

El joven también destaca en la música. Además de sus seis álbumes de estudio en el ámbito de la música urbana, ha colaborado con artistas como Alicia Keys. Con tan solo 15 años intentó emanciparse para vivir en una casa dentro de la misma parcela que sus padres, aunque no lo consiguió hasta los 18. Hace algunos años, la revista Time lo consideró uno de los adolescentes más influyentes del mundo.

Willow Smith: la música como forma de vida

La pequeña de la familia también es toda una artista. Aunque debutó como actriz en Soy leyenda, junto a su padre, siempre ha preferido la música. A los diez años firmó su primer contrato discográfico, iniciando una carrera en la que ha colaborado con artistas como Nicki Minaj, Camila Cabello y Travis Barker.

Con seis discos y varios sencillos de éxito a sus espaldas, Willow ha recibido numerosos reconocimientos en el ámbito musical, incluyendo una nominación a los premios Grammy. Actualmente compagina su carrera musical con la de presentadora de TV. En lo personal, vive de forma independiente y ha hablado abiertamente en múltiples ocasiones sobre su bisexualidad y sus relaciones poliamorosas.