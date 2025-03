Con su carrera cinematográfica en suspenso después del mediático bofetón que propinó a Chris Rock en plena gala de los Oscar 2022, Will Smith vuelve a la música cuando ya nadie lo esperaba con su primer disco en 20 años. Ahora, con su nuevo álbum, 'Based on a True Story' , el actor rapea sobre ese famoso golpe que marcó un antes y un después en su carrera, tal y como informa Rocío González en el vídeo.

"Will Smith ha sido cancelado. Oh, no, no puedes cancelar a un icono", arranca la segunda canción del disco, 'Int. Barbershop - Day', en la que colabora con DJ Jazzy Jeff y B. Simone. En el mismo tema se oye: "Escuché que ganó el Óscar, pero tuvo que devolverlo", en referencia al galardón a mejor actor que obtuvo gracias a 'El método Williams' tras la bofetada a Rock durante la retransmisión de la gala. Cabe destacar que, debido a lo ocurrido, la Academia le prohibió asistir a cualquier evento durante 10 años que estuviera relacionado con la organización.