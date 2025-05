La desacertada intervención del padre de Mónica Pont en 'Fiesta': "Mi hija es una falacia"

Fiesta 18 MAY 2025 - 18:44h.

El padre de Mónica Pont ha intervenido en 'Fiesta' para opinar sobre el regreso de su hija a España

Armando Sánchez es el padre de Mónica Pont. El padre de la nueva colaboradora de 'Fiesta' ha vuelto a concederle una entrevista a Emma García varios años después de concederle la primera, una entrevista sobre la que la presentadora tenía esperanzas: "La última vez que te entrevisté pusiste a tu hija verde, espero que esta vez sea distinto". Pero Emma se equivocaba.

Armando ha comenzado la entrevista contándole a Emma y a los colaboradores que su hija se fue a Méjico pensando que allí iba a triunfar: "Ella nos contaba que estaba bien cuando no era verdad. Por lo que tengo entendido allí ha pasado muchas dificultades también. Todo eso son castillos en el aire que se monta ella, porque nada de lo que cuenta es verdad".

El padre de Mónica continuaba su intervención explicando que, aunque no guarda buena relación con su hija, sí que está de su parte en lo que respecta a su madre:

"Es normal que Mónica no quiera ir a ver a su madre a la residencia porque Teresa le hace la vida muy complicada. En la última visita de Mónica a su madre, Teresa se le echó encima hecha una furia intentando agredirla y mi hija dijo que ya no volvería más, y razón no le falta".

Pero la parte más dura de la entrevista a Armando ha sido sin duda cuando el padre de Mónica se ha referido a ella como "una falacia de personas, un conjunto de mentiras" que solo se lleva bien con su hijo cuando salen de viaje a las Maldivas o cosas así.

Mónica Pont reacciona a la entrevista de su padre

Mónica Pont no ha estado presente en plató durante la entrevista a su padre, pero sí que ha querido mandar un mensaje al programa explicando cómo ha recibido sus palabras: "Necesito tomar distancia para pensar qué es lo que voy a hacer y qué es lo mejor para mí, os lo contaré la semana que viene".