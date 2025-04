Mónica revela que ella conocía lo ocurrido antes de que la noticia saliese a la luz: ''Él me lo contó en México. Cometió el error, como no tenían su habitación todavía, de que en la recepción enseña los relojes que lleva y pide una caja fuerte''.

''Recibió una llamada de un número oculto que le amenazó con que sacara a la influencer de todo esto. Él no ha denunciado a la influencer'', cuenta el periodista, y Mónica Pont lo corrobora: ''Me ha dicho que ella le ha amenazado'', y cuenta, en palabras del empresario, lo que le dijo la influencer: ''Que si yo no retiro la denuncia va a hablar con mi mujer, va a montar un pollo, yo no he tenido nada con esta señora''.