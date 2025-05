TardeAR 19 MAY 2025 - 17:46h.

Diego Gómez, empresario y expareja de Isabel Pantoja, ha concedido una entrevista en exclusiva a 'Tardear' en la que ha hablado de nuevo de su vida junto a la tonadillera y en la que ha destapado la relación que la cantante mantenía con sus fans y los secretos de los seguidores más entregados, siempre dispuestos a ser generosos con ella.

"Sus fans son muy fieles, entregadas a su artista. Son sacrificadas. En primer lugar, sacrificios económicos. Ha habido ocasiones que han hecho colectas para ayudarle a pagar sus multas, los problemas con Hacienda", comenzaba. No obstante, aseguraba que ella no solía ser la persona que lo pidiera: "Es a través de Agustín, o de alguna amiga íntima. En su momento, cuando hubo que reunir dinero para su fianza, a mí me lo pidieron amigas suyas".

Fans que cocinan para ella

Pero ahí no termina lo que las mayores fans de Isabel Pantoja han hecho por ella: "Se ha llegado a decir que cada fan iba a Cantora, iba y colocaba una bolsa. Sí es cierto que en algún momento alguna le ha podido ayudar en temas domésticos. En mi época recuerdo precisamente a una señora de Barcelona. Era una mujer que cuando ella tenía conciertos en Barcelona, siempre le traía comida. Gazpacho, pucheros... Cocinaba de maravilla", recordaba.