Según fuentes contactadas por la periodista, habría "mentiras" en los últimos comunicados de Yulen Pereira

Leticia Requejo: "Yulen se ha enterado del sexo del niño y de cuánto está embarazada Jeimy a través de su entrevista en '¡De Viernes!'

Jeimy Báez, en el hospital tras revelar por error que Yulen Pereira es el padre del bebé que espera

Jeimy Báez reveló por error que Yulen Pereira es el padre del hijo que está esperando, según pudimos ver en su entrevista en el programa '¡De Viernes!'. Al instante, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no pudo evitar las lágrimas por su fallo en pleno directo, ya que llevaba días avisando que no iba a desvelar la identidad del progenitor.

La primera "mentira" de Yulen Pereira

Leticia Requejo, colaboradora de 'Tardear', ha destapado "mentiras" en las últimas palabras de Yulen Pereira sobre el embarazo de Báez. "El 3 de febrero Jeimy le comunica a Yulen a través de mensajes que está embarazada", asegura. Por lo tanto, aquí estaríamos viendo la primera contradicción del esgrimista porque aseguró que se había enterado a través de las redes sociales. Todo esto, como decimos, según las fuentes contactadas por la periodista.

"En ese momento le insiste que tiene que pensar bien las cosas", asegura Requejo. Parece ser que durante todo ese mes se están produciendo "quedadas" entre una y otro. Pero sobre todo Yulen es el primer interesado en que hagan viajes y "escapadas románticas".

Todas estas semanas sirven para que Jeimy y Yulen piensen tranquilamente si quieren o no tener al bebé. "Él dice que cuando nazca será cuando él actúe, que no quiere saber nada e incluso le da la opción de darle un derecho de renunciar a la paternidad", comenta Leticia Requejo. Báez, además, le habría dicho que iban a "interrupir" el embarazo, aunque Pereira pensaba que esto ya habría sucedido. Por consiguiente, el deportista le habría pedido a la ex de Carlo Costanza que "abortase" en febrero, cuando habría descubierto que sería el padre de la criatura.

Ahora hemos podido conocer la drástica decisión que ha tomado Yulen Pereira con todo el revuelo generado por la paternidad del niño que está en el vientre de Jeimy Báez.