Así es el imperio que ha creado Adam Sandler: de la actuación a producir sus propias películas

MadridAdam Sandler es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Tiene muy claro que lo suyo es la comedia: "Estaremos bien. Creo en mis cosas. Hago cine para hacer reír a la gente y divertirme con mis amigos", ha asegurado en numerosas ocasiones cuando se le ha acusado de hacer comedias obscenas y sexistas. El neoyorquino, que lleva 17 años casado con la actriz Jackie Titone y tiene dos hijas, firmó en 2014 un contrato de exclusividad con Netflix. Según Forbes, fue uno de los actores mejor pagados de ese año, con ganancias que alcanzaron los 73 millones de dólares, superando a estrellas como Margot Robbie, Tom Cruise, Ryan Gosling, Matt Damon, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Jason Statham y Denzel Washington.

Ese mismo año, Sandler llegó a un acuerdo con Netflix para realizar cuatro películas por un total de 250 millones de dólares. Aunque sus producciones para la plataforma no siempre reciben buenas críticas, son muy populares entre sus seguidores, lo que llevó a renovar el contrato en 2017. Dos años más tarde protagonizó la película Misterio a bordo junto a Jennifer Aniston, la cual se convirtió en la película más popular de Netflix en Estados Unidos en ese momento, además de ser una de las más vistas a nivel mundial. Debido a este gran éxito, el acuerdo se extendió nuevamente en 2020 para incluir cuatro películas adicionales. La mayoría de las películas de Sandler comparten una particularidad: suele elegir como reparto a sus amigos más cercanos, lo que ha generado dudas sobre la integridad de su proceso creativo.

Gracias a sus diversos roles como actor, guionista y productor, este exmiembro de Saturday Night Live ha acumulado grandes ingresos a lo largo de su carrera.

Un actor muy criticado

La trayectoria en el mundo del entretenimiento no ha sido sencilla para Sandler. "Sé lo que escriben sobre mí", afirmó el actor en una entrevista a The Independent en 2013. "Casi podría escribir yo mismo esos artículos. Pero luego recuerdo que no me metí en el cine para complacer a los críticos, sino para hacer reír a la gente y divertirme con mis amigos". Sandler asegura ser completamente indiferente a las críticas, y ha comentado públicamente cómo se desarrollan sus proyectos: "Me siento en mi habitación y se me ocurre una idea. Luego llamo a todos mis amigos y me dicen: '¡Es increíble! Eres el mejor'".

Durante su carrera, Sandler ha cultivado amistades duraderas con otros famosos. Durante su etapa en Saturday Night Live, se hizo íntimo amigo de sus compañeros David Spade y Rob Schneider, quienes posteriormente han participado en muchas de sus películas. Drew Barrymore es otra gran amiga y coprotagonista habitual de Sandler; ambos actuaron juntos por primera vez en La mejor de mis bodas en 1998, y desde entonces han compartido varias películas más. Jennifer Aniston también figura entre sus amistades cercanas; se conocieron en 1990 y actuaron juntos en la comedia romántica de 2011 Una esposa de mentira, dirigida por Dennis Dugan, y nuevamente en Misterio a bordo, la exitosa película para Netflix.

Amor entre bambalinas

A pesar de ser una estrella mundialmente conocida, la vida personal de Sandler siempre se ha mantenido estable. Conoció a su esposa, Jackie Titone, en el rodaje de Un papá genial en 1999, donde ella tenía una breve escena de apenas 30 segundos. Adam y Jackie se enamoraron a primera vista y se casaron el 22 de junio de 2003 en una ceremonia judía. El matrimonio tiene dos hijas: Sadie, nacida en mayo de 2006, y Sunny, nacida en noviembre de 2008. Ambas jóvenes han seguido los pasos de su padre y han participado en varias de sus películas.