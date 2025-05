Equipo mtmad 20 MAY 2025 - 11:32h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se sincera sobre una de las decisiones más importante que ha tomado sobre su hijo Asia

Jennifer Lara comunica la preocupante noticia que ha recibido sobre su bebé

Jennifer Lara regresa a su canal ‘Un nuevo amanecer’ para compartir una de las decisiones más importantes de cara al nacimiento de su hijo Asia. A pocas semanas de convertirse en madre, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha querido sincerarse con sus seguidores sobre un asunto que lleva tiempo reflexionando. Después de contar el motivo por el que tuvieron que acudir al hospital de urgencia, Jennifer anuncia la drástica decisión que ha tomado sobre su hijo Asia.

La influencer transmite desde el primer momento que es “un tema muy complicado” de comunicar para ella. Jennifer explica el motivo por el que ha tomado esta importante decisión y por qué ha optado por algo que no todas las personas entienden. “Yo sé que es un tema tabú”, asegura desde el principio. A pesar de ello, la extronista, que ha compartido todas las etapas del embarazo con sus seguidores, no quería dejar de contarles algo tan importante.

Visiblemente afectada, Jennifer reconoce que esta decisión que ha tomado la ha llevado a enfrentarse a un gran debate interno. “Me da pena”, confiesa y deja claro que no ha sido una decisión tomada a la ligera. “Es un proceso muy esclavo”, reconoce. Jennifer no es la primera vez que se enfrenta a la maternidad y todo lo que esto conlleva, por ello, hay cosas que no está dispuesta a repetir en este segundo embarazo. A punto de dar a luz, ha tenido que tomar drásticas decisiones a pesar de la tristeza que siente por haberlas tomado.

Jennifer Lara explica los motivos por los que ha tomado esta decisión

A pesar de las críticas, Jennifer ha querido compartir esta dura decisión porque sabe que es un tema por el que muchas madres se sienten juzgadas. “No entiendo que se critique a la mamá”, afirma tajante. La extronista de ‘Myhyv’ aclara que los motivos que la han llevado a renunciar a una parte de su maternidad son los recuerdos que tiene de su primer embarazo. “Es algo que no quiero repetir, no me trae buenos recuerdos”, reconoce angustiada.

Jennifer Lara regresa a su canal con un actualización sobre su última etapa de embarazo. Solo quedan unas semanas para que la influencer conozca por fin a su segundo bebé y no puede estar más ilusionada. Además de anunciar una decisión que le ha costado mucho tomar, Jennifer actualiza el estado de salud de su bebé después de que acudiera a urgencias y da la fecha exacta en la que dará a luz ¡No te pierdas nada haciendo click en el video!